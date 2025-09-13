PALERMO – “Vietare la partita Sudtirol-Palermo ai tifosi a pochi giorni dal match rappresenta un danno economico per chi ha programmato voli e magari prenotato hotel per seguire in trasferta la sua squadra del cuore. Chi risarcirà i tifosi per questa perdita?”. A parlare è la senatrice palermitana Dolores Bevilacqua del Movimento 5 Stelle, intervenuta con fermezza sul caso che ha coinvolto i sostenitori rosanero.
Polemica
Sudtirol-Palermo, Bevilacqua (M5S): “Vietare partita è danno per tifosi, politica si interroghi”
L’ordinanza – giunta a ridosso della gara valida per il campionato di Serie B – ha impedito ai tifosi siciliani di accedere al settore ospiti, causando disagi e danni economici a numerosi tifosi che avevano già acquistato biglietti aerei e prenotato soggiorni in vista della trasferta.
“Senza entrare nel merito dell’ordinanza – precisa la senatrice – ritengo doveroso che la politica si interroghi su come intervenire per garantire la più ampia partecipazione agli eventi calcistici, trovando un equilibrio tra il legittimo bisogno di sicurezza e la necessità di non svilire la passione sportiva”.
Un appello, quello della parlamentare siciliana, che punta a sensibilizzare le istituzioni competenti sull’importanza di adottare provvedimenti ponderati e soprattutto tempestivi, affinché l’intero mondo sportivo – a partire dai tifosi – non venga penalizzato da decisioni prese all’ultimo minuto. “Serve una visione lungimirante – conclude Bevilacqua – che tuteli la sicurezza senza mortificare chi vive il calcio con entusiasmo e rispetto delle regole”.
