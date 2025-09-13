Sudtirol-Palermo, Bevilacqua (M5S): “Vietare partita è danno per tifosi, politica si interroghi”

PALERMO – “Vietare la partita Sudtirol-Palermo ai tifosi a pochi giorni dal match rappresenta un danno economico per chi ha programmato voli e magari prenotato hotel per seguire in trasferta la sua squadra del cuore. Chi risarcirà i tifosi per questa perdita?”. A parlare è la senatrice palermitana Dolores Bevilacqua del Movimento 5 Stelle, intervenuta con fermezza sul caso che ha coinvolto i sostenitori rosanero.