Oltre ai 4 match disputati alle 15, nella giornata odierna si sono disputate altre 2 partite: il Catanzaro ha pareggiato contro la Carrarese, al vantaggio dei calabresi con Antonini ha risposto la rete di Ilanes.
I risultati
Serie B, i risultati degli ultimi 2 match di oggi: pari Catanzaro, altra debacle per la Samp
Termina il sabato di Serie B con la terza sconfitta consecutiva della Sampdoria
Nel match delle 19:30, la Sampdoria è uscita sconfitta dal Ferraris, contro il Cesena, per 2-1. In rete Castagnetti e Zaro per i romagnoli e Ioannou per i bluerchiati. Altra battuta d'arresto per i liguri, ancora a 0 punti dopo 3 gare.
