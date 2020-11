Palermo, i rosa tornano a girare a vuoto? Attacco a secco, scelte e cambi: contro il Monopoli Boscaglia ha un obiettivo

“Attacco a secco, scelte e cambi. Il Palermo torna a girare a vuoto”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sulla gara, persa, contro la Turris. Dopo l’eroico pareggio contro il Catania e le importanti vittorie conquistate ai danni di Juve Stabia, Paganese e Potenza, i rosanero non sono riusciti a portare a casa il quarto successo di fila, interrompendo quella scia di continuità che sin qui aveva fatto tanto bene alla formazione di Roberto Boscaglia.

Non una prestazione particolarmente brillante quella fornita dal Palermo, che ha sì menato le danze, marcando una chiara e costante supremazia territoriale, ma raramente, nell’arco dei novanta minuti, ha saputo trovare fluidità ed incisività di manovra utili a scompensare il dispositivo tattico coniato da Fabiano. Tuttavia, “se contro il Potenza è stato necessario uno «strappo» di Luperini per salvare i rosa, contro la Turris si sono riviste le lacune di inizio stagione. Poche occasioni, sfruttate male (per sfortuna o per imprecisione), con il reparto offensivo nuovamente protagonista in negativo”.

Macchinosa, scolastica e a tratti caotica nel suo incedere, la compagine rosanero non ha mai trovato tempo e spazio per creare le premesse della pericolosità, in ampiezza o per vie centrali, sbattendo regolarmente sul muro eretto dalla formazione campana. Una sconfitta dura da accettare, visti i tempi e le modalità con cui è arrivata; una sconfitta “in cui è evidente il passo indietro fatto non solo dall’attacco, ma anche dalla squadra, per quanto Boscaglia abbia pubblicamente fatto i complimenti ai suoi per la prestazione messa in mostra”.

Uno stop non è certamente un dramma, ma per continuare la scalata è necessario risalire subito la china. Per questo, contro il Monopoli, squadra da piena zona play-off – esattamente come la Turris -, “Boscaglia sta valutando cosa cambiare rispetto all’ultima uscita, che per il tecnico sarà stata pure positiva, ma che comunque fa riaffiorare vecchi dubbi. Contro i pugliesi sarà uno scontro diretto per cercare di entrare in pianta stabile tra le prime dieci. L’obiettivo minimo del Palermo, per Boscaglia, che però ora deve spazzar via le nubi tornate sul proprio attacco”, conclude il quotidiano.