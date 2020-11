Palermo-Turris 0-1: rosanero fermi al palo, Pandolfi firma il blitz campano al “Barbera”

In aggiornamento…

PRIMO TEMPO – Palermo a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato per proseguire la sua marcia di avvicinamento alla zona nobile della graduatoria.

La matricola Turris è avversario ostico, solido e organizzato, come dimostrano i diciassette punti fin qui collezionati in classifica impreziositi da un’imbattibilità esterna che resiste da resiste addirittura dalla parte finale della scorsa stagione.

Boscaglia conferma l’ormai consueto 4-2-3-1 al cospetto della compagine di Fabiano: Pelagotti tra i pali, Almici e Crivello esterni bassi con Accardi e Marconi a comporre il tandem di centrali difensivi. Odjer e Broh formano la coppia di interni in zona nevralgica, Kanoute-Rauti-Floriano il solito tridente a supporto dell’unica punta, Andrea Saraniti.

Palermo che prende repentinamente in mano le redini del gioco, Broh cerca la conclusione dalla media distanza ma il suo destro non impensierisce il portiere Abbagnale. Ben più pericoloso il diagonale dal limite dell’area di Rauti con il portiere ospite che si fa trovare pronto alla deviazione. Con l’incedere del cronometro la pressione dei padroni di casa si fa progressivamente più incessante, da rimarcare uno splendido controllo di Floriano che uncina un campanile di Kanoute con una sensibilità balistica degna di ben altre categorie. L’ex Bari si guadagna un calcio di punizione da posizione interessante ma Almici alza troppo la mira. L’occasione clamorosa per sbloccare il match arriva al minuto ventisei: il corner calciato da Almici trova lo stacco di Saraniti che incorna sul palo, Rauti calcia a botta sicura da due passi ma Abbagnale compie un intervento prodigioso. Caos e proteste al minuto trentasei: uno scambio di cortesie a gioco fermo tra Rauti e Lorenzini scatena le proteste di Saraniti, l’arbitro sanziona con il giallo le intemperanze del gioiello scuola Torino e del difensore campano.

L’unico squillo in casa ospite è firmato Giannone, il suo mancino a giro scavalca la barriera ma trova pronto Pelagotti in presa bassa. Kanoute tiene in campo una palla apparentemente destinata sul fondo e serve Broh, la zampata volante dell’ex Cosenza sfiora il palo. Il primo tempo si chiude a reti bianche.

SECONDO TEMPO – Avvio di ripresa particolarmente frizzante con Fabiano che opta subito per un doppio cambio: out Fabiano e Longo, dentro Romano e Pandolfi. La Turris costruisce una nitida chance per il vantaggio, Giannone chiude la ripartenza ben orchestrata dai suoi con un mancino centrale che Pelagotti respinge di piede. Un assolo del numero 10 campano culmina nell’ennesima conclusione dal limite stavolta debole e centrale.

Il ritmo del match si alza notevolmente, la compagine ospite resta corta e compatta a presidio della propria metà campo, ma a differenza della prima frazione si distende in sede di ripartenza con una certa pericolosità. Boscaglia mischia le carte e cerca linfa vitale dalla panchina: Kanoute e Rauti lasciano spazio a Silipo e Luperini. Il tecnico rosanero si prende un cartellino giallo e getta nella mischia anche Lucca e Valente in luogo di Saraniti e Floriano. Sull’ennesimo corner ben calibrato da Almici, Marconi tenta la sforbiciata non centrando lo specchio della porta. Brandi rileva Tascone tra gli ospiti. La gara diviene sempre più spigolosa e il forcing del Palermo risulta incessante quanto sterile, la Turris si difende con ordine e veemenza, serra i ranghi e non concede assolutamente nulla alla formazione di Boscaglia. Il tecnico rosanero gioca la carta Martin e richiama Broh, il direttore di gara concede sei minuti di recupero. Il Palermo sforna traversoni dalla trequarti di facile lettura per la linea difensiva ospite, la squadra di Boscaglia si protende disperatamente in avanti alla ricerca del gol vittoria prendendosi qualche rischio di troppo. Azzardo pagato a caro prezzo in prossimità dell’ultimo respiro del cronometro: Pandolfi divora la profondità e si beve Martin e Broh in progressione, il destro chirurgico sul secondo palo gela Pelagotti e regala i tre punti alla compagine di Fabiano.