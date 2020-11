LE PAGELLE DI PALERMO-TURRIS 0-1. Il Palermo cerca l’all-in ma è la Turris a sbancare il Barbera

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo crolla nei minuti di recupero contro una Turris attenta ma soprattutto cinica che al 95′ sfrutta un contropiede segnando con Pandolfi il gol che decide la gara. Domenica al Barbera arriverà un Monopoli galvanizzato dalla vittoria sulla Vibonese.

PELAGOTTI 6

Nel gol viene beffato dal pallonetto di Pandolfi ma in quei casi è l’istinto che comanda. Nel resto della partita è praticamente inoperoso fatta eccezione per la parata sull’insidioso rasoterra di Tascone.

ALMICI 6

In fase offensiva mette qualche traversone interessante al centro che però non viene sfruttato, in fase difensiva gioca una buona partita fino a quando non lascia definitivamente la posizione consentendo il contropiede letale alla Turris.

ACCARDI 5,5

Svolge il suo compitino senza strafare ma quando deve fare qualcosa in più del semplice contrasto, va in confusione. Sul finale prova a dare maggiore peso offensivo alla squadra finendo però per lasciare la difesa scoperta.

MARCONI 6

Bravo nelle ripartenze con verticalizzazioni precise e mai banali, sfiora il gol con una rovesciata alla CR7 e difende in maniera attenta. Anche lui però è fuori dai radar nel contropiede di Pandolfi.

CRIVELLO 6

L’asse offensivo con Floriano sulla corsia sinistra garantisce spinta offensiva ma anche solidità difensiva. Col tempo arriveranno anche i risultati.