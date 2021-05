Palermo, Filippi: “Futuro? Incontrerò la società, ci sono delle basi da cui si può ripartire”

Giacomo Filippi in conferenza stampa.

Palermo, il club rosanero ringrazia la Turris: il motivo e i dettagli

Il Palermo targato Dario Mirri ha salutato il sogno promozione dopo il ko contro l’Avellino di Piero Braglia. Ai rosanero non è bastato vincere nel match d’andata per uno a zero in virtù del piazzamento in classifica conseguito al termine della regolar season che ha così premiato gli Irpini. La franchigia siciliana non è riuscita a riagguantare il match del Partenio Lombardi dopo esser passata in svantaggio reo tapin vincente di Sonny D’Angelo, lesto a sfruttare l’assist al bacio di Maniero. Il coach Filippi ha così analizzato il percorso del team palermitano in conferenza stampa.

“Abbiamo finito il nostro campionato ieri, credo e spero che nei prossimi giorni si possa avere una linea un pò più dettagliata. Sono sicuro che nei prossimi giorni sia normale tracciare i programmi per la prossima stagione, sono certo che ci incontreremo e parleremo di quello che sarà. Il Palermo ha una base forte ed è su quella che deve costruire il proprio futuro, ci sono della basi su cui costruire il proprio organico. Sono veramente soddisfatto della crescita e di quello che siamo riusciti a tirare fuori da questi ragazzi, è stata un’annata molto travagliata. Gli stessi dirigenti a suo tempo hanno ammesso che sono stati commessi degli errori, ma penso che tutti possiamo sbagliare e solo le persone intelligenti capiscono gli errori e non li commettono nuovamente”.

