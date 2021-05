Palermo, il club rosanero ringrazia la Turris: il motivo e i dettagli

Il Palermo ringrazia la Società Sportiva Turris Calcio, all’indomani della scottante eliminazione dai playoff di Serie C avvenuta per mano dell’Avellino, per aver messo a disposizione degli uomini di Giacomo Filippi i propri impianti sportivi.

I rosanero, giunti in Campania nei giorni scorsi per affrontare i biancoverdi nella delicata sfida del “Partenio-Lombardi”, hanno infatti usufruito del campo di Torre del Greco per la rifinitura e gli allenamenti in vista del delicato match. Un ringraziamento, quello del club, arrivato tramite un comunicato ufficiale diramato proprio pochi istanti fa dalla società.

“Il Palermo FC ringrazia sentitamente il presidente e i collaboratori della Società Sportiva Turris Calcio, che ha ospitato il gruppo rosanero nella trasferta di Avellino, mettendo a disposizione il campo e le strutture sportive di Torre del Greco per consentire la rifinitura e gli allenamenti necessari alla compagine palermitana.

Tale spirito di collaborazione è l’emblema dei valori più sani che animano lo sport ed è perfettamente in linea con il motto della Lega Pro: “il calcio che fa bene al paese””.