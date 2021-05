LIVE Palermo, la conferenza stampa di Filippi e Santana: segui la diretta su Mediagol.it

La corsa del Palermo finisce qui.

Il gol messo a segno dal palermitano Sonny D’Angelo nel corso del primo tempo costa caro alla compagine rosanero. Nonostante la vittoria conquistata in occasione del match d’andata del primo turno della Fase Nazionale, ad andare avanti è l’Avellino di Piero Braglia grazie al miglior piazzamento in classifica al termine della regular season.

Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Giacomo Filippi e dal capitano Mario Alberto Santana, che interverranno in conferenza stampa nel day-after la sfida andata in scena ieri sera allo Stadio “Partenio-Lombardi” per tracciare un bilancio della stagione appena conclusasi. Segui la diretta testuale su Mediagol.it.