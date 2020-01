Palermo-FC Messina, sfida tra regine di gennaio: rosanero e peloritani partenza sprint nel 2020. I numeri

“Se il campionato fosse iniziato nel 2020, il derby tra Palermo e Fc Messina sarebbe uno scontro diretto per la vetta della classifica”.

Scrive così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, facendo riferimento alla prossima gara casalinga del Palermo, che domenica pomeriggio ospiterà i peloritani per un derby ad alta tensione. D’altra parte al “Renzo Barbera” si affronteranno le duesquadre che hanno raccolto più punti nel primo mese del nuovo anno: dieci a testa, frutto per entrambe di tre vittorie e un pareggio, più di chiunque altro nel girone allo stato attuale.

“Il Palermo segna di più (6 gol contro 5), ma i peloritani vantano una difesa impenetrabile, ancora a secco di reti subite dall’inizio del nuovo anno. Un’inversione di tendenza che ha portato i giallorossi al terzo posto in classifica, grazie anche alla striscia di tre successi consecutivi attualmente in corso. Palmese, Corigliano e Biancavilla sono cadute sotto i colpi della squadra allenata da Gabriele, che adesso si ritrova dinanzi a sé l’occasione per dimostrare di essere diventata veramente «grande». Perché numeri alla mano, nonostante in classifica ci siano dodici punti di distacco, quello tra Palermo e Fc Messina ha tutto per essere considerato uno scontro diretto”.

L’FC Messina vanta un ruolino di marcia impressionante: otto vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta nelle ultime dieci gare di campionato, con diciassette gol fatti e solo tre subiti. Numeri che hanno permesso ai peloritani di consolidarsi al terzo posto della classifica con 39 punti. Classifica che continua a sorridere al Palermo, che seppur reduce da una brusca e inspiegabile frenata tra le ultime sfide del girone d’andata e le primissime del girone di ritorno, sembra aver reinserito la giusta marcia per una vera capolista.

“Anche gli uomini di Pergolizzi, seppur con un po’ di fatica, hanno iniziato il 2020 con una marcia diversa rispetto a come hanno chiuso l’anno precedente. Intanto, per la prima volta da quando i rosa hanno chiuso la loro striscia di vittorie consecutive, il vantaggio dalle inseguitrici è aumentato. Poi l’attacco si è risvegliato, dopo un periodo di appannamento dei due centravanti, fino alla rete di Sforzini contro il Marina di Ragusa domenica scorsa. Un gol da tre punti, dato che è valso la seconda vittoria consecutiva per il Palermo, nonché la terza nelle ultime quattro partite. Un en-plein mancato solamente per colpa del pareggio in casa del San Tommaso, maturato nei minuti finali. Nonostante ciò, Palermo e Fc Messina hanno raccolto un punto in più di Acireale e Troina e due in più del Savoia, che però condivide con entrambe l’imbattibilità nel nuovo anno”, scrive il noto quotidiano.