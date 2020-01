Palermo-FC Messina, l’anima dei peloritani è rosanero. Il ds Morello: “Che vinca il migliore, sono sicuro che…”

Il Palermo si prepara ad affrontare l’FC Messina.

Archiviata la vittoria di misura e sofferta contro il Marina di Ragusa di Sasà Utro, grazie al gol vittoria siglato a inizio ripresa dall’ariete romano, Ferdinando Sforzini, che a distanza di un mese dal rigore fallito in occasione della sfida contro il Troina, si è riscattato ufficialmente regalando tre, pesantissimi, punti alla squadra. Adesso però, ad attendere gli uomini di Rosario Pergolizzi c’è il la gara contro i peloritani.

Serie D, Palermo-FC Messina: arbitra Di Francesco di Ostia Lido

Il richiamo del derby è troppo forte per i palermitani in rosa: l’attaccante Paolo Carbonaro, infatti, farà di tutto per esserci e insieme a lui anche i giovanissimi Angelo Brunetti e Riccardo Correnti. Nel frattempo, il ds giallorosso, Davide Morello, palermitano doc che da ragazzino coltivava il sogno di vestire un giorno la maglia rosanero, intervenuto ai microfoni de ‘La Repubblica’, non è riuscito a trattenere l’emozione: “Ho il rammarico di non aver mai giocato per il Palermo pur essendoci andato molto vicino. Proprio dopo aver vinto il campionato di Serie B con il Torino, le società sono state ad un passo da uno scambio: Rubinho sarebbe dovuto andare in Piemonte, io avrei fatto il percorso inverso, ma saltò tutto all’ultimo momento”.

LA GARA – “Mi auguro che sia una grande festa dello sport. E che vinca il migliore. Affronteremo una grande squadra e penso che alla fine sarà proprio il Palermo a vincere il campionato, anche se resta il rammarico per aver perso qualche punto di troppo nella prima parte di stagione. I ricordi non mancano, da ragazzino scavalcavo i cancelli per vedere da vicino i miei idoli, uno su tutti Gianmatteo Mareggini, una persona straordinaria. Prima lo guardavo e studiavo attentamente il suo modo di stare tra i pali, poi lo aspettavo fuori dallo stadio per autografi e fotografie che conservo ancora”.

RIVELAZIONE DEL CAMPIONATO – “I meriti dell’ottimo cammino dell’FC Messina vanno divisi equamente con il direttore generale Marco Ferrante, ma soprattutto con il presidente Rocco Arena. E poi ci tengo a ringraziare tutti, dal segretario al magazziniere. Siamo arrivati a luglio e non avevamo neanche un pallone, oggi stiamo costruendo una società solida facendo tanti sacrifici”, ha concluso Morello.