Palermo-FC Messina, Pergolizzi prova il 4-2-3-1: ballottaggi a centrocampo

“Durante l’allenamento di ieri Pergolizzi ha provato il 4-2-3-1, un sistema di gioco che rappresenterebbe un’ulteriore novità tattica in casa Palermo, qualora il tecnico rosanero dovesse decidere di affrontare il Messina in questo modo“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando delle prove di formazione in vista della sfida di domenica alle ore 15 tra Palermo e FC Messina. Il tecnico rosanero ha provato lo schieramento con la difesa a quattro, difficile dunque che venga confermato il modulo visto nelle due precedenti uscite con la linea difensiva a tre. Vista l’assenza di Martinelli per squalifica, che si aggiunge alle altre numerose defezioni, Pergolizzi non ha un interprete da poter schierare sulla corsia mancina.

A beneficare del passaggio a quattro potrebbe essere Andrea Accardi, che non scende in campo da diverse gare e nell’ultimo match contro il Marina di Ragusa non è stato convocato. Ballottaggi a centrocampo tra Martin e Mauri nel ruolo di play e tra Ambro e Kraja. Certo del posto, invece, Cristian Langella che sta attraversando uno splendido stato di forma. In avanti confermato anche il tridente composto da Felici, Sforzini e Floriano.