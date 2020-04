Palermo, coronavirus: denunciati tre venditori ambulanti. Vendevano pane, frutta e verdura nelle vie del centro

Ancora sanzioni.

Continuano i controlli delle forze dell’ordine su tutto il territorio palermitano per far sì che vengano rispettate le misure restrittive imposte dal governo nazionale per riuscire a superare l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19. Quest’oggi la Polizia Municipale del comune di Palermo ha denunciato tre venditori ambulanti che operavano nelle vie del centro cittadino vendendo i più svariati prodotti.

A far scattare i controlli sono state le numerose segnalazioni di presunti assembramenti presso alcuni di questi venditori. In via Imera è stato denunciato un uomo (M. G.) di 30 anni per tre violazioni: vendeva prodotti senza rispettare le norme sanitarie previste per la conservazione degli alimenti, era privo di autorizzazione alla vendita ed ha violato il DPCM 19 del 25 marzo 2020, sia poiché non ottemperava al divieto di spostamento all’interno del territorio comunale, con l’aumento di un terzo della sanzione per l’utilizzo del veicolo. La merce è stata sequestrata e avviata a distruzione e sanzioni comminate ammontano a oltre 860 euro.

A piazza Principe di Camporeale e a piazza Sacro Cuore, invece, altri due ambulanti sono stati denunciati per invasione del suolo pubblico con cassette di frutta e verdura e sanzionati ai sensi del DPCM perché non rispettavano il divieto di spostamento all’interno del territorio comunale.