CORONAVIRUS A PALERMO, AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

-11.15: In molte farmacie le scorte di mascherine mancano già da tempo. Esauriti, adesso, anche i flaconi di gel disinfettanti. Nel frattempo a paura per la diffusione del Covid-19 ha spinto molti palermitani a prendere d’assalto i supermercati, dove si registra un viavai continuo di auto e una sfilata di decine di carrelli strapieni. Intanto Federconsumatori si dice vigile per eventuali fenomeni speculativi sui prezzi di disinfettanti per le mani e mascherine.

-11.10: Nella giornata odierna l’Università di Palermo emanerà una direttiva che prevede il rinvio di una settimana di tutte le lezioni e la celebrazione degli esami a porte chiuse. Una misura di sicurezza in attesa di capire gli sviluppi dell’epidemia di coronavirus. Chiude anche la sede del Parlamento regionale: le visite a Palazzo dei Normanni e alla Cappella palatina in programma questa mattina sono state sospese.

-11.00: “Non escludiamo la chiusura di scuole e università. Stiamo valutando con il presidente della Regione e la Protezione

civile le misure da adottare. La decisione dovra’ prenderla l’unita’ di crisi regionale, presieduta dal presidente della Regione Siciliana, che sta lavorando in strettissima sinergia con Roma”. Ha affermato l’assessore regionale alla Pubblica Istruzione, Roberto Lagalla, dopo la notizia del primo caso di contagio da coronavirus a Palermo.

-10.50: Mentre in Sicilia, a Palermo, si continua a lavorare per curare la turista bergamasca risultata positiva al Coronavirus, in Italia aumenta il numero di decessi: al momento sono 7 i morti per Coronavirus, 6 in Lombardia e 1 in Veneto. L’ultimo decesso confermato è un uomo di 62 anni che aveva già importanti compromissioni a livello cardiaco e renale, era stato trasportato al Sant’Anna di Como dall’Ospedale di Lodi.

-10.45: Un gruppo di turisti lombardi, giunto nelle scorse ore a Palermo, ha deciso di non alloggiare più nell’Hotel Mercure di via Mariano Stabile, in cui si trova il gruppo di corregionali i quali la turista risultata positiva al tampone del Coronavirus. Nonostante la loro decisione, i turisti si sono detti sereni e di non temere il contagio.

-10.30: “I controlli dell’aeroporto di Palermo sono stati definiti dalla protezione civile e sono i controlli uguali su tutto il territorio nazionale che consistono nel controllo della temperatura sui passeggeri provenienti da voli internazionali e da Roma, ma non è previsto il tampone faringeo”. L’amministratore delegato della Gesap, la società di gestione dell’aeroporto ‘Falcone e Borsellino’ di Palermo replica così, a distanza, al governatore siciliano Nello Musumeci che ieri lamentava i pochi controlli negli scali siciliani. “Decidono la presidenza del Consiglio e il ministero della sanità, non noi. L’aeroporto si è subito attivato con le attività svolte da medici e croce rossa con grande dedizione e impegno. Ognuno agisce per le competenze che ha”.

-10.15: La turista bergamasca risultata positiva al test del Coronavirus non si è mai recata alla guardia medica ne’ al pronto soccorso. Nella notte è stato allertato il 118 e la donna è stata subito isolata con il marito che nel frattempo è risultato negativo al test. Il tampone fatto alla donna stato spedito allo Spallanzani di Roma, dove verrano fatti ulteriori controlli.

-10.00: “Ho sentito i colleghi che stanno curando la paziente, le notizie per il momento sono poche, si sta lavorando sul caso. Comunque non bisogna farsi prendere dal panico, non c’e’ un allarme a Palermo, certo c’è da stare attenti, bisogna adottare le precauzioni per proteggersi e per evitare di trasmettere il virus alle persone più fragili. Ma in questo momento bisogna essere sereni e non farsi prendere dal panico”, ha detto il presidente dell’Ordine dei medici siciliani, Toti Amato.

-9.45: “Siamo davvero preoccupati. Adesso dobbiamo essere bravi ad affrontare la situazione. Da settimane abbiamo avviato una serie di protocolli negli Alberghi, ma se anche Palermo diventa focolaio la situazione diventerà ancora più

preoccupante. Già da diverse settimane si registrano cancellazioni delle prenotazioni”, ha dichiarato Nicola Farruggio, presidente di Federalberghi Palermo.

-9.30: Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, è in contatto con la prefettura, dove nelle prossime ore si svolgerà una riunione operativa con le autorità sanitarie “uniche titolate” a fornire indicazioni tecniche accurate sulle eventuali ulteriori misure precauzionali da adottare.

-9.15: L’Assemblea regionale siciliana dopo la notizia del primo caso di contagio da coronavirus nell’Isola, a

Palermo, ha deciso di chiudere le porte ai turisti. Lo conferma il presidente Gianfranco Miccichè: “Aspetteremo per rispetto istituzionale l’esito del Comitato per l’ordine e la sicurezza che si riunisce stamattina presso la prefettura di Palermo ma abbiamo intanto deciso di chiudere Palazzo dei Normanni ai turisti e ai convegni”.

-9.00: “Ci troviamo davanti a una situazione che non abbiamo mai affrontato nelle precedenti emergenze. Un terremoto o un’alluvione sono ben localizzati, qui ci sono da gestire diverse problematiche e si possono affrontare solo con un sistema che spinge sulla sussidiarietà. E’ fondamentale non esautorare i territori. I territori devono gestire a livello comunale, intercomunale e provinciale con i centri di coordinamento e nazionale”, ha affermato Angelo Borrelli, capo della Protezione civile.

-8.45: “La paziente è in buone condizioni, il è marito negativo e il gruppo è in quarantena.Prima di prendere decisioni, magari affrettate, di pubblica sicurezza, ho preferito incontrarmi direttamente con il prefetto, con cui avremo un vertice alle 11 di questa mattina. Da’ li’ vedremo quali misure adottare”, ha affermato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che ha invitato alla calma rispetto a quella che nella maggior parte dei casi e’ ‘una influenza che va ben gestita.

-8.30: Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un collegamento dalla sede della Protezione civile, ha spiegato che la comitiva è già stata individuata e sono già state adottate le precauzioni per il contenimento di questo possibile contagio.

-8.15: Primo caso di Coronavirus a Palermo: si tratta di una turista di Bergamo in vacanza da circa una settimana nel capoluogo siciliano, da ieri sera ricoverata in isolamento all’ospedale Cervello. La donna è in buone condizioni, il marito è invece risultato negativo al test, mentre il resto del gruppo, attualmente, è in quarantena all’Hotel Mercure di via Mariano

Stabile, nel centro della citta’.