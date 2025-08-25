Colpo in prospettiva per il Palermo: secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb” i rosanero hanno acquistato il classe 2007 Giosuè Grippa, centrocampista dotato di tecnica e visione di gioco.
Palermo, colpo in prospettiva dal settore giovanile del Cagliari
I rosanero si assicurano le prestazioni di un giovane calciatore per il futuro che arriva direttamente dal settore giovanile del Cagliari
Dopo due stagioni da protagonista nel settore giovanile del Cagliari, la giovane mezzala laziale è pronta a mettersi in mostra in una piazza prestigiosa come quella palermitana.
Il giovane talento andrà probabilmente a far parte della Primavera rosanero guidata da mister Del Grosso.
