mediagol serie b Serie B, il Modena piega la Sampdoria al Ferraris

Serie B

Serie B, il Modena piega la Sampdoria al Ferraris

Modena
La prima giornata di Serie B si chiude con la vittoria dei canarini a Genova
⚽️

Sampdoria-Modena, sfida che ha chiuso la prima giornata di Serie B, si è conclusa con un 2-0 in favore della formazione ospite. Esordio ottimo per la compagine allenata da Sottil, che ha piegato i blucerchiati grazie a due reti firmate da Santoro e Zanimacchia, entrambe nel secondo tempo.

Avvio da dimenticare, invece, per la Sampdoria, che ha perso davanti ai propri tifosi.

Leggi anche
Serie B, il Modena piega la Sampdoria al Ferraris
Palermo, ricominciano gli allenamenti: esercizi sul possesso palla

© RIPRODUZIONE RISERVATA