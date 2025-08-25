Serie B, il Modena piega la Sampdoria al Ferraris

Sampdoria-Modena, sfida che ha chiuso la prima giornata di Serie B, si è conclusa con un 2-0 in favore della formazione ospite. Esordio ottimo per la compagine allenata da Sottil, che ha piegato i blucerchiati grazie a due reti firmate da Santoro e Zanimacchia, entrambe nel secondo tempo.