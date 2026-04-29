Palermo-Catanzaro, arbitra Allegretta: un banco di prova senza pressioni di classifica

Sarà Claudio Giuseppe Allegretta, della sezione di Molfetta, a dirigere Palermo-Catanzaro, penultima giornata del campionato di serie B. La designazione è significativa anche perchè l'arbitro è stato promosso proprio in questa stagione dopo il suo percorso in serie C, e sta vivendo quindi il suo primo anno stabile nella categoria. Allegretta è un direttore di gara giovane nel circuito professionistico, inserito in un percorso di crescita graduale tipico degli arbitri neopromossi.