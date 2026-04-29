Sarà Claudio Giuseppe Allegretta, della sezione di Molfetta, a dirigere Palermo-Catanzaro, penultima giornata del campionato di serie B. La designazione è significativa anche perchè l'arbitro è stato promosso proprio in questa stagione dopo il suo percorso in serie C, e sta vivendo quindi il suo primo anno stabile nella categoria. Allegretta è un direttore di gara giovane nel circuito professionistico, inserito in un percorso di crescita graduale tipico degli arbitri neopromossi.
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Palermo-Catanzaro, arbitra Allegretta: un banco di prova senza pressioni di classifica
Le sue ultime designazioni confermano questo inserimento progressivo nel nuovo livello, con partite distribuite nel tempo e scelte mirate per valutarne la gestione. Gli ultimi tre precedenti sono:
Proprio quest'ultima rappresenta anche l'unico incrocio recente con una delle due squadre della sfida del 1 maggio, elemento che aggiunge un minimo di familiarità con la squadra di Aquilani, mentre con il Palermo sarà la prima volta assoluta in una gara ufficiale.
Nel complesso, Palermo-Catanzaro per l'arbitro pugliese rappresenta una prova importante pur non contando molto in ottica classifica, visto che le due squadre finiranno sostanzialmente nella posizione in cui si trovano già, ma che potrà dire molto sul suo percorso di crescita. Sarà fondamentale la gestione del ritmo della gara e degli episodi, più che la quantità degli interventi disciplinari. Come spesso accade per gli arbitri neopromossi, sarà il campo a stabilire se questo ulteriore step potrà confermare le sue qualità e rafforzare la sua posizione nel calcio professionistico.
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