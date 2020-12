Palermo-Casertana, l’incubo Coronavirus e la carica di Guidi: i falchi tentano l’impresa al ‘Barbera’

“Il flagello Covid-19 colpisce la Casertana e lo fa proprio nell’immediata vigilia della partenza alla volta di Palermo”.

Scrive così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i fari sulla situazione di emergenza sanitaria in casa Casertana. Ieri la comunicazione ufficiale: sette calciatori rossoblu rimasti a casa perchè positivi al Coronavirus, prontamente posti in isolamento presso i propri domicili, così come da protocollo. Una grave situazione di disagio, dunque, tra i rossoblu, che ha ritardato di oltre ventiquattro ore la partenza della compagine campana verso la Sicilia. Gli uomini di Guidi, infatti, hanno raggiunto Palermo solo nel tardo pomeriggio di oggi per proseguire il ritiro pre-partita. In attesa dell’esito del nuovo giro di tamponi a cui verra sottoposta, i campani scaldano i motori in vista della gara contro i rosanero.

Non sarà certamente una gara semplice, anzi, la Casertana dovrà fare i conti con assenze pesanti. Tuttavia, “nonostante ci fossero le condizioni per richiedere un rinvio, però, la Casertana ha deciso di affrontare la trasferta, anche in vista della prossima sfida in programma mercoledì a Bisceglie”. Salvo sorprese, e clamorose catastrofi dunque, al «Barbera» la partita dovrebbe regolarmente andare in scena, “con una Casertana costretta sì a fare i conti col Covid-19, ma anche galvanizzata dal successo ottenuto in casa contro il Monopoli, prima affermazione interna in tutta la stagione”, conclude il noto quotidiano.

