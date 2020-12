Casertana, verso la sfida contro il Palermo: sette tesserati positivi al Covid, il comunicato

Nuovi casi di positività al Coronavirus in casa Casertana.

Nella giornata di ieri, il gruppo squadra non è partito alla volta del capoluogo siciliano, dove domani pomeriggio andrà in scena la sfida contro il Palermo, poiché “un cospicuo numero di tesserati ha evidenziato una sospetta positività”. Pochi istanti fa, la notizia: sono sette i tesserati risultati positivi al Covid e posti prontamente in isolamento presso il proprio domicilio. Di seguito, il comunicato diramato dal club campano sul proprio sito di riferimento.

“La Casertana FC comunica che, in seguito ai tamponi molecolari effettuati nella serata di ieri, sette tesserati sono risultati positivi al Covid-19 e sono stati prontamente posti in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio. Il gruppo squadra risultato negativo ha già provveduto a raggiungere il prefissato ritiro per dare seguito al lavoro di avvicinamento alla gara di Palermo e, come da protocollo, sarà sottoposto a nuovi tamponi nelle prossime ore”.