PALERMO-CASERTANA, DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Rialzare immediatamente la testa dopo il tonfo esterno contro il Foggia.

Alle ore 14.30, allo Stadio “Renzo Barbera”, andrà in scena Palermo-Casertana. In occasione della sfida valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, la compagine rosanero è chiamata a reagire. D’altra parte, allo “Zaccheria”, il Palermo ha giocato una delle sue partite peggiori. Una prestazione costellata da errori ed amnesie che non sono certamente passate inosservate. Urge trovare maggiore equilibrio e lucidità nella gestione del match, crescere in termini di concretezza e solidità difensiva.

A finire sul banco degli imputati, infatti, è stata proprio la difesa che nelle ultime due gare ha subito ben cinque reti, spesso fotocopia.

Roberto Boscaglia e il suo staff dovranno fare a meno ancora una volta di Almici. L’infortunio del terzino ex Hellas Verona, costretto ai box per circa due mesi, costituisce una brutta tegola per il tecnico rosanero. Da valutare le condizioni di Corrado e Santana. Il giovane esterno classe 2000 ha saltato le ultime partite per un problema alla coscia sinistra, ma potrebbe tornare a disposizione. Il capitano del Palermo, invece, difficilmente sarà convocato.

Al cospetto della formazione guidata da Federico Guidi, Boscaglia confermerà l’ormai consueto 4-2-3-1. Medesimo dispositivo tattico che dovrebbe presentare alcune novità per quanto concerne la scelta degli interpreti. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore.

Nulla cambia tra i pali. Davanti a Pelagotti, Somma e Marconi dovrebbero comporre il tandem di centrali difensivi, mentre Accardi (in vantaggio su Doda) e Crivello agiranno da esterni bassi. Odjer e uno tra Luperini e Palazzi formeranno il binomio di interni in zona nevralgica. Kanoute e Floriano saranno con ogni probabilità gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Rauti o in Broh il perno centrale, con Silipo e Valente che scalpitano per una maglia. Infine, alla luce della squalifica di Saraniti, Lucca agirà da unico terminale di riferimento del reparto avanzato.

Ecco le probabili formazioni del match tra Palermo e Casertana.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Somma, Marconi, Crivello; Odjer, Luperini (Palazzi); Kanoute, Rauti (Broh), Floriano; Lucca.

Allenatore: Roberto Boscaglia.

Indisponibili: Almici, Santana.

Squalificati: Saraniti.

CASERTANA (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Buschiazzo, Carillo, Setola; Izzillo, S. Santoro, Matese; Pacilli, Castaldo, Cuppone.

Allenatore: Federico Guidi.

Indisponibili: Cavallini, De Sarlo.

Squalificati: Konaté, Icardi.