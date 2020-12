Palermo-Casertana, è ora di rialzare la testa: rosa chiamati a cancellare il ko di Foggia, al Barbera c’è solo un risultato

“Palermo, è ora di rialzare la testa. Con la Casertana c’è un solo risultato”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sulla gara in programma alle 14.30 allo Stadio “Renzo Barbera”. Rialzare immediatamente la testa dopo il tonfo esterno contro il Foggia, questo è l’obiettivo del Palermo, che in occasione della sfida valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, è chiamato a reagire per cancellare la brutta, bruttissima, prestazione offerta la scorsa domenica allo ‘Zaccheria’.

Quello di oggi, sarà un faccia a faccia tra “due squadre con forti problemi di identità. Se il Palermo prova a ritrovare l’identità perduta, la Casertana (un’altra squadra che in trasferta ha fatto meglio che in casa) arriverà al «Barbera» falcidiata dal Covid”. Sono sette infatti i calciatori rimasti a casa perchè positivi al Coronavirus, prontamente posti in isolamento presso i propri domicili, così come da protocollo. Una grave situazione di emergenza tra i rossoblu, ha ritardato di oltre ventiquattro ore la partenza della compagine campana verso la Sicilia. Gli uomini di Guidi, infatti, hanno raggiunto Palermo solo nel tardo pomeriggio di oggi per proseguire il ritiro pre-partita. In attesa dell’esito del nuovo giro di tamponi a cui verra sottoposta, i campani scaldano i motori in vista della gara contro i rosanero.

Tuttavia, “non sarà facile per i rosa affrontare una squadra in emergenza, proprio il Palermo ha dimostrato con prestazioni vigorose quanto le difficoltà possano servire da collante, quanto possano moltiplicare le forze di chi va in campo”. Inoltre, Roberto Boscaglia e il suo staff dovranno fare a meno ancora una volta di Almici. L’infortunio del terzino ex Hellas Verona, costretto ai box per circa due mesi, costituisce una brutta tegola per il tecnico rosanero, che ritrova il capitano Mario Alberto Santana, dopo l’incubo Covid, ma perde per squalifica anche Andrea Saraniti. Qualsiasi siano gli interpreti, però, i rosa sono chiamati a cancellare il brutto ko di Foggia, e per farlo oggi c’è un solo risultato.