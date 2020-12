Palermo-Casertana, campani in ritiro in città: domani nuovo giro di tamponi

La Casertana scalda i motori in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Palermo.

Nel pomeriggio la notizia diffusa tramite una nota ufficiale: nella giornata di ieri, il gruppo squadra, non è partito alla volta del capoluogo siciliano, a causa della positività riscontrata in ben 7 tesserati: prontamente posti in isolamento presso i propri domicili, così come da protocollo.

Una notizia che ha ritardato di oltre ventiquattro ore la partenza della compagine campana verso la Sicilia. Gli uomini di Guidi, infatti, hanno raggiunto Palermo solo nel tardo pomeriggio di oggi per proseguire il ritiro pre-partita in vista della sfida di domani che andrà in scena “Renzo Barbera”. In attesa dell’esito del nuovo giro di tamponi a cui verra sottoposta – come da prassi – la squadra, la Casertana alloggerà in un noto albergo della città già raggiunto nelle scorse ore come mostrato dallo scatto diffuso dallo stesso club campano tramite i propri canali social.