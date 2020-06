Orlando: “Stadio Barbera sede naturale del Palermo, a giorni incontro tra Consulta e Amministrazione comunale”

Passi avanti in merito alla questione “Renzo Barbera”.

La SSD Palermo ha trovato l’accordo con l’amministrazione comunale per la concessione dell’impianto di Viale del Fante. Un requisito indispensabile per l’iscrizione del club al prossimo campionato di Serie C. Il documento è già stato definito e adesso dovrà soltanto passare al vaglio del Consiglio Comunale per l’approvazione. Dopo una lunga querelle, dunque, la fumata bianca sembra essere destinata ad arrivare presto.

PALERMO, C’È LA CONVENZIONE PER LO STADIO: ORA SI ATTENDE L’OK DEL CONSIGLIO COMUNALE

A confermare che, al più presto, la burocrazia darà il via libera al club del duo Mirri-Di Piazza per usufruire della struttura, il sindaco Leoluca Orlando. Il primo cittadino, questa mattina, ha avuto un colloquio telefonico con Leonardo Guarnotta, presidente della Consulta d’indirizzo della SSD Palermo insediato proprio su indicazione del Comune per mettere l’accento sulla questione.

“Nell’augurare al Presidente Guarnotta buon lavoro – ha dichiarato Orlando – ho concordato con lui di organizzare nei prossimi giorni un incontro fra la Consulta e l’Amministrazione comunale, anche per confermare l’impegno dell’Amministrazione affinché la società e la squadra possano usufruire dello Stadio Barbera, che è la naturale ed ovvia sede in cui il calcio nella sua massima espressione a Palermo deve giocarsi“.

