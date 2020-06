PALERMO, C’È L’ACCORDO PER LO STADIO: ORA SI ATTENDE L’OK DEL CONSIGLIO COMUNALE

Fumata bianca arrivata molto prima del previsto. Il Palermo di proprietà di Hera Hora ha raggiunto l’accordo con l’amministrazione comunale del capoluogo siciliano per la concessione dello stadio Renzo Barbera, requisito imprescindibile per completare l’iter procedurale relativo all’iscrizione della squadra rosanero al prossimo campionato di Serie C. Intesa provvidenziale e tempestiva, che fuga timori e perplessità ed apprensione dopo le polemiche e le incomprensioni tra le parti sorte nei giorni scorsi. Secondo indiscrezioni esclusive raccolte dalla redazione di Mediagol.it il documento è già stato definito e adesso dovrà soltanto passare al vaglio del Consiglio Comunale per l’approvazione. A partire da mercoledì primo luglio, ogni giorno sarà potenzialmente per la discussione e relativa votazione in aula del testo.

Articolo in aggiornamento…