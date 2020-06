Palermo, concessione stadio Renzo Barbera: si va verso uno sconto, assist del Comune al club rosanero

“L’ultima modifica alla convenzione per l’utilizzo dello stadio Barbera suona come un nuovo assist del Comune al Palermo“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando della questione relativa alla concessione dello stadio Renzo Barbera. Negli ultimi giorni è stata sollevata un’aspra polemica in merito al canone annuo da corrispondere al comune per l’utilizzo dell’impianto, a tal punto che il Palermo si è mosso per trovare un’alternativa, ma adesso il tutto sembra esser arrivato ad un punto di svolta.

“Tutto gira attorno al canone di 341 mila euro per la concessione, ma il Comune nella nuova documentazione ha inserito una modifica, rifacendosi all’ultima legge finanziaria della Regione che istituisce un fondo da 300 milioni di euro per gli enti locali nell’ambito dell’utilizzo degli impianti sportivi. Un fondo legato al coronavirus. Di fatto, la Regione attribuisce i soldi ai Comuni per agevolare esenzioni o riduzioni di canoni sull’uso degli impianti“, si legge.

PALERMO, C’È LA CONVENZIONE PER LO STADIO: ORA SI ATTENDE L’OK DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oltre a questo fattore relativo ai fondi regionali per lo sviluppo e la ripartenza degli impianti sportivi dopo il lockdown, sindaco ha invitato il consiglio, nello stabilire il prezzo del canone, di valutare anche il fatto che dallo scorso marzo i rosanero non hanno più utilizzato il Barbera e di stabilire la somma anche in virtù della categoria in cui i rosanero giocheranno nel prossimo campionato. L’obiettivo è quello di trovare l’intesa definitiva entro metà luglio…

