Napoli, il tackle di Cassano: “Tweet di DeLa ridicolo. Gattuso? Dico la mia”

Parola ad Antonio Cassano.

Napoli, De Laurentiis allontana Conceiçao: “Abbiamo già il nome dell’erede di Gattuso”

“Un harakiri, ti porti avanti questa situazione da tanto tempo. Ci sono sempre delle problematiche e piccole situazione che ti portano ad essere fuori dalla Champions. Rino ha fatto un lavoro eccezionale, dopo 5 minuti arriva un tweet ridicolo e vergognoso. Allora io dico, guarda cosa hanno combinato a Gattuso, può prendere in considerazione un allenatore di andare a Napoli?”.

Queste le dure parole dell’ex talento di Roma e Sampdoria alla Bobo Tv. Aurelio De Laurentiis ha infatti esonerato Rino Gattuso tramite un tweet a margine di Napoli-Verona: gara decisiva per la (non) qualificazione partenopea in Champions League.

Rino Gattuso ripartirà dalla Fiorentina di Rocco Commisso ma l’amarezza di come le strade dell’ex centrocampista del Milan e del club partenopeo si siano così brutalmente divise permane.

