Napoli, De Laurentiis allontana Conceiçao: “Abbiamo già il nome dell’erede di Gattuso”

Le dichiarazioni del presidente del Napoli.

Dopo il match pareggiato domenica sera contro il Verona, Aurelio De Laurentiis, ha ufficializzato il divorzio dal tecnico Rino Gattuso dopo quasi due stagioni insieme. Il contratto del tecnico sarebbe scaduto a giugno, ma il club ha deciso di anticipare le cose congedando il tecnico al termine dell’ultimo match di campionato. Per quanto riguarda la nuova guida tecnica, nonostante fosse già in allestimento la conferenza stampa di presentazione, prevista per mercoledì (o al massimo giovedì) nella sala di una noto albergo romano, l’ipotesi Sergio Coincecao appare ad oggi sempre più lontana. L’attuale tecnico del Porto non sarà quindi il nuovo allenatore del Napoli. A confermarlo lo stesso numero uno del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, nel corso di in una intervista rilasciata alla testata portoghese, Maisfutebol.pt. Di seguito le sue parole.

“È completamente falso. Il nuovo allenatore del Napoli è già stato trovato e lo annunceremo entro una settimana. Jorge Mendes? E’ un vero amico. Abbiamo avuto diverse conversazioni negli ultimi tre mesi e lui ha proposto tre o quattro allenatori, ma non abbiamo mai avviato alcuna trattativa. Non ho mai parlato con Sérgio Conceição”