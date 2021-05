Napoli, il ricordo di Mazzarri: “Furono quattro anni pazzeschi. Cavani? Lo abbiamo aiutato”

Walter Mazzarri e il desiderio di tornare a sedersi su una panchina di Serie A.

Il tecnico toscano dopo la stagione a Torino è rimasto fermo all’angolo, ma restano comunque indelebili gli anni trascorsi al Napoli. Proprio in Campania le stagioni più produttive dal punto di vista del rendimento, come sottolinea lo stesso allenatore nel corso dell’intervista rilasciata alla redazione di Sky Sport.

“Il calcio è sempre nei miei pensieri, ogni tanto però fa bene staccare e studiare, guardare i campionati stranieri e il nostro. Sono nel calcio da tutta la mia vita, sono l’allenatore più longevo dell’era De Laurentiis. Ci furono anche le lacrime, sono stati quattro anni pazzeschi, esaltanti, a livello sportivo e per far sì che la società crescesse. Abbiamo ottenuto dei risultati sportivi eclatanti, la Champions fu una cavalcata incredibile: nessuno pensava che potessimo fare quello che abbiamo fatto. Cavani? Ho il difetto o il pregio che dopo un po’ che i giocatori mi conoscono si attaccano a me. Cavani era molto giovane, c’era chi diceva che fosse addirittura un’ala. Abbiamo lavorato su di lui, è un ragazzo stupendo e un professionista esemplare, so che riconosce anche ora dopo tanti anni che l’abbiamo aiutato a diventare un campione. Il Napoli dopo le plusvalenze fatte con lui e Lavezzi si è potuto permettere Higuain, Reina, Callejon: è stata brava la società, merito del presidente che è una persona intelligente”.