Napoli, Di Lorenzo: “Ringrazio Ancelotti per la fiducia, dispiace per come sia finita. Gattuso? Vi dico cosa penso”

Una prima parte di stagione positiva per Giovanni Di Lorenzo, esterno difensivo del Napoli, arrivato in estate dall’Empoli.

Proprio il terzino classe ’93, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al nuovo tecnico Gennaro Gattuso, subentrato a Carlo Ancelotti dopo la gara di Champions League vinta dagli azzurri contro il Genk.

“Ci siamo messi subito a disposizione di mister Gattuso per imparare i suoi schemi e mettere in atto quello che ci chiede. Stiamo lavorando bene, dobbiamo recuperare i punti persi in campionato. Io ho sempre cercato di dare il meglio, Ancelotti mi ha dato fiducia fin da subito e lo ringrazio, non era facile dare fiducia ad un ragazzo arrivato da una squadra retrocessa. Dispiace per come è andata, ma dobbiamo andare avanti. Ci siamo messi a disposizione di Gattuso e siamo pronti per questo 2020” – ha concluso Di Lorenzo.

