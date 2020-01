Calciomercato Napoli, Lobotka resta nel mirino: nuovo incontro tra Giuntoli e gli agenti del giocatore

Stanislav Lobotka sempre più vicino al Napoli.

Prosegue la trattativa per il trasferimento di Stanislav Lobotka in azzurro. Le due parti, in cerca di un’intesa totale non ancora raggiunta, terranno un incontro nella giornata di oggi a Castel Volturno. Ad attendere gli agenti del centrocampista nella sede del Napoli ci sarà il ds Cristiano Giuntoli. L’obiettivo infatti resta quello di limare le distanze tra domanda e offerta, dopo i 18 milioni – più due di bonus – messi sul piatto dagli azzurri e i 23 – più bonus – chiesti dal Celta Vigo. La volontà del giocatore, dopo i ripetuti contatti con il connazionale Marek Hamsik – grande ex ora in Cina al Dalian Yifang, resta quella di trasferirsi in Campania. Dal canto suo il Napoli, che in Lobotka ha trovato il nuovo regista da regalare a Gattuso, è deciso a chiudere quanto prima la trattativa.

Le parti, che attualmente lavorano su un trasferimento a titolo definitivo, sembrerebbero ancora distanti. Determinante in tal senso potrebbe essere lo stesso Lobotka, il quale, ha già trovato un accordo per un contratto fino a giugno 2024 da circa 2 milioni di euro netti all’anno e che dunque – com’è facile pensare – spingerà per la sua imminente cessione per raggiungere al più presto il suo nuovo club.