Monza, Galliani: “Covid? Ho sofferto l’inferno. In ospedale ho evitato l’intubazione per un motivo”

Queste le parole di Adriano Galliani, dirigente del Monza e storico direttore sportivo del Milan intervenuto in merito al suo periodo di positività al Covid 19. Lunghe le settimane di malattia dell’ex uomo mercato dei rossoneri, che in un’intervista rilasciata alla trasmissione Porta a Porta ha raccontato nei dettagli le sue sensazioni durante questa brutta esperienza.

Ecco le sue dichiarazioni: “Ho avuto molta paura e quando ho visto la luce dopo undici giorni di terapia intensiva ho pianto. Voglio innanzitutto ringraziare i medici e gli infermieri che mi hanno colpito per la bravura e l’umanità, mi curavano con passione e mi commuovo solo a ricordare queste cose. Non vedere la luce per 11 giorni, per me che sono un po’ claustrofobico e se posso non prendo gli ascensori, è stata dura, soffrivo le pene dell’inferno e quando dopo undici giorni sono passato in un reparto normale ho guardato fuori dalla camera e mi sembrava di essere al Four Season. Ho passato, seduto o in piedi, delle mezze ore a guardare il cielo e non avevo mai capito quanto fosse importante. Dopo 11 giorni e notti piangevo perché vedevo la luce, il cielo e ringraziavo la persona che mi ha curato il prof. Alberto Zangrillo che ha fatto questa scelta, ha deciso di ricoverarmi subito in terapia intensiva, sempre con la maschera d’ossigeno giorno e notte, ma cercando di evitarmi l’intubazione”.

