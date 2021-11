Mirri: “Svolta Palermo, futuro Fella-Soleri. Filippi top, ma è normale ed educato…”

Dario Mirri scende idealmente in campo. Nel cuore di una fase topica della stagione del Palermo FC, sotto il profilo tecnico e societario, in chiave presente e, soprattutto, in prospettiva futura. Il presidente del club rosanero ha concesso una lunga ed interessante intervista alla redazione di Mediagol.it in cui sviluppa ed approfondisce senza filtri numerose tematiche: contorni, dinamiche e tempistiche dell'ormai prossima cessione della società ad un facoltoso fondo di investimento internazionale, in relazione anche alla querelle giudiziaria con l'ex socio Tony Di Piazza, la parabola ascendente della squadra rosanero sul rettangolo verde con protagonisti dirigenti, tecnico e calciatori. Dal capitolo realizzazione del nuovo centro sportivo di Torretta, alla strategia del management in vista della sessione invernale di calciomercato, dal rapporto con i tifosi e la gestione delle critiche, ai retroscena legati alla cessione del cartellino di Lorenzo Lucca. Valutazioni di matrice tecnico-tattica da semplice appassionato di calcio, aneddoti sfiziosi, ricordi e preferenze in modalità amarcord snocciolate da colui che ha coronato il sogno di diventare il massimo dirigente del club per cui ha tifato incondizionatamente sin da bambino.