Mirri: “Il calcio in Sicilia deve rinascere, Palermo città di Serie A. La mia speranza per il futuro…”

L’intervento di Dario Mirri.

Il presidente del Palermo, durante la consegna dei premi Ussi, ha parlato del momento che sta vivendo la compagine guidata da mister Rosario Pergolizzi. Il numero uno del Club di Viale del Fante ha parlato dei problemi dal punto di vista calcistico che esistono in due tra le città più importanti della Sicilia.

“Se non si giocano le partite, è un po’ come i rigori. Li sbaglia solo chi li tira. Sappiamo che il calcio è lo sport che fa da traino a tutto questo mondo del divertimento in Italia e in Sicilia è in grave difficoltà già da anni non solo a Palermo ma anche nella nostra altra sorella come Catania. Palermo è in Serie A, è la squadra insieme al presidente e ai giocatori non sono nella massima serie. È chiaro che questa città merita la A e il Palermo ci tornerà, con me o senza di me. Il Palermo merita la A”.

