Palermo, il messaggio di Di Piazza ai tifosi: “State tranquilli, ecco come usciremo dalla crisi”

Prosegue il periodo complicato vissuto dal Palermo.

Continua a non convincere la formazione di Rosario Pergolizzi che, nella sfida andata in scena sabato pomeriggio allo stadio “De Cicco” di Pratola Serra, ha ottenuto solo un deludente pareggio contro un modesto ma volenteroso San Tommaso: penultimo in classifica nel Girone I del torneo dilettantistico. Un ennesimo passo falso che ha fatto storcere il naso a tutto l’ambiente rosa, conscio dell’involuzione subita dal Palermo dopo un avvio di stagione convincente che aveva permesso ai siciliani di laurearsi Campione d’Inverno. A finire in particolar modo nel mirino della critica è stato il tecnico Rosario Pergolizzi, bersaglio di un estero dissenso da parte di una larga fetta della tifoseria siciliana. A lanciare un messaggio a tutti i supporters rosanero in questo delicato momento della stagione è il vicepresidente del club di via Villa Malta, Tony Di Piazza, attraverso il proprio account Facebook.

Di seguito il post in questione:

“Cari tifosi del Palermo,

una breve nota per dirvi che condivido la vostra delusione e amarezza.

Stiamo valutando delle soluzioni per permettere la squadra di esprimersi al meglio secondo le sue potenzialita’ che ha gia’. Ma ora piu’ che mai la squadra ha bisogno del vostro continuo supporto al quale confido di poterci contare.

FORZA PALERMO SEMPRE !!”.