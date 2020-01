Marina di Ragusa-Palermo, Utro proverà a fermare i rosanero: ecco il piano d’azione studiato dai rossoblù

“La formazione anti-Palermo del Marina di Ragusa è ancora in laboratorio. Dopo avere fermato il Savoia, Utro vuole delineare un piano d’azione in grado di scompaginare anche le idee dei rosanero”.

Scrive così l’odierna edizione del ‘Corriere dello Sport’, facendo riferimento alle mosse studiate in settimana dal tecnico rossoblù in vista della sfida contro la capolista, valevole per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D. Reduce dal pareggio in casa del Savoia, che tra le altre cose ha permesso al Palermo di guadagnare terreno in classifica, il Marina di Ragusa spera di riuscire a fermare anche i rosanero, che nonostante le numerose assenze tra infortuni e squalifiche, proveranno a portare a casa tre punti d’oro in chiave classifica.

A poco più di 48 ore dal fischio di inizio, resta ancora qualche nodo di formazione da sciogliere per entrambe le compagini: da una parte Rosario Pergolizzi, indeciso su come impostare l’attacco, dall’atra Sasà Utro, tentennante sulla linea difensiva da schierare, anche se all’indomani del test in famiglia disputato dai rossoblù a Ragusa presso l’ex Enal di via Archimede, qualcosa sembra già stata chiarita.

“Prende corpo l’idea di un 4-3-1-2 con Mistretta (a segno con una certa continuità all’inizio del campionato prima di una flessione complici squalifiche e problemi fisici) sulla trequarti a supporto delle punte. Anche se per cause di forza maggiore il tecnico si è affidato in alcune circostanze al 3-5-2, (leggibile in fase di non possesso come 5-3-2 con Carnemolla e Pietrangeli sulle corsie esterne) che dunque resta una variante tenuta in grande considerazione in vista del match di domenica. (…) Sul fronte offensivo, intanto, salgono le quotazioni di Diop tenuto a riposo precauzionale domenica scorsa proprio in funzione della gara con la capolista”, scrive il noto quotidiano.

Dunque, Utro, tecnico palermitano mai entrato nei radar rosanero, si prepara per una sfida dal sapore speciale e insieme a lui anche il difensore Mancuso e il centrocampista Calivà, che essendo nati a Palermo, saranno coinvolti emotivamente in maniera particolare.