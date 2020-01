Marina di Ragusa-Palermo, Ficarrotta verso la maglia da titolare: Pergolizzi e il dubbio Felici-Silipo

“Lo spiraglio si allarga sempre più. Dopo l’esperimento di mercoledì, anche nella seduta di ieri pomeriggio Pergolizzi ha voluto provare Ficarrotta da falso nove“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della probabile formazione del Palermo in vista del match di domenica pomeriggio all’Aldo Campo contro il Marina di Ragusa allenato da mister Salvatore Utro. I rosanero, reduci dalla vittoria interna per 1-0 contro il Roccella, hanno la necessità di portare a casa altri tre punti per mantenere a distanza di sicurezza il Savoia, attulmente a -5 dai rosa.

Pergolizzi dovrà fare a meno di diverse pedine importanti ed oltre a Doda e Vaccaro, il tecnico, non avrà a disposizione Giovanni Ricciardo che ha rimediato una lesione di primo grado al semitendinoso della coscia destra. Per sostituire al meglio il bomber messinese l’allenatore rosanero ha studiato in settimana diverse varianti ed al momento sembra propenso a partire dal 1′ con un attacco ‘leggero‘ composto da Felici, Ficarrotta e Floriano.

Il tecnico sembra perciò orientato a questo tipo di soluzione, preferendola a quella con il classi centravanti al centro del reparto offensivo: “Senza Ricciardo, dunque, il Palermo potrebbe trovare una nuova soluzione lì davanti senza una vera prima punta. L’ipotesi avanza, supportata da ciò che si vede sul campo di Boccadifalco, dove per il momento Ficarrotta sembra essere in vantaggio su Sforzini“, si legge.

Sulle corsie è certo di un posto Floriano, mentre Felici è in ballottaggio con Silipo. Difficile che il tecnico li metta entrambi contemporaneamente in campo. La restante parte di formazione è praticamente obbligata: Pelagotti in porta; difesa a tre con Peretti, Lancini e Crivello; mediana a quattro con la coppia Kraja-Martin favorita su quella composta da Mauri e Ambro, sulle corsie confermati, infine, Langella e Martinelli.