Liverpool-Atalanta, Gasperini: “Grande soddisfazione, questo un risultato storico. L’assenza di pubblico…”

Una bellissima vittoria, abbiamo meritato noi.

Queste le parole del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, intervenuto al termine del successo esterno conquistato sul difficile campo del Liverpool. La vittoria con il parziale di 0-2 in favore dei bergamaschi fa compiere un vero e proprio balzo in avanti alla compagine lombarda nel gruppo D di Champions League. In seguito a questo risultato, infatti, la formazione nerazzurra raggiunge l’Ajax a 7 punti e con il quale si giocherà la qualificazione agli ottavi di finale. Un successo analizzato da Gasperini ai microfoni di “Sky Sport” dove, il tecnico, si è soffermato sulla prestazione offerta dai suoi, sottolineando gli aspetti più importanti che hanno contraddistinto questo prestigioso successo: “Vincere qui non è la stessa cosa senza il pubblico, ma abbiamo comunque ottenuto un risultato storico per questo club. Una grandissima soddisfazione e un risultato fondamentale per il nostro proseguo. Abbiamo fatto una grande gara, esprimendo al meglio il nostro pensiero calcistico”.

Gasperini ha poi concluso la sua intervista parlando della partita di andata e di quello che, rispetto a quest’ultima, è invece andato in maniera positiva:”Hanno cambiato qualcosa rispetto all’andata, anche se poi nel secondo tempo hanno messo i loro top player e comunque siamo riusciti a segnare il secondo gol. A differenza della partita di Bergamo abbiamo giocato meglio, tecnicamente bene, recuperando anche qualche giocatore ed esprimendo al meglio le nostre qualità”.