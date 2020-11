Liverpool-Atalanta, Gosens: “Imparato dal match d’andata. Gol? Ad Anfield per chiudere il cerchio”

Parola a Robin Gosens.

Poco meno di 24 ore e sarà Liverpool-Atalanta, sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Un banco di prova importante per la Dea che, ad “Anfield”, proverà a riscattarsi dopo il pesante ko rimediato nella sfida d’andata e terminato con il risultato di 5-0 in favore della squadra ospite. Impegno analizzato dall’esterno dell’Atalanta, Robin Gosens, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia.

“È sicuramente una delle partite più belle che puoi giocare da giocatore. Abbiamo imparato tanto dopo il match d’andata, giochiamo contro una squadra davvero forte. Sono rientrato sabato senza nessun fastidio, sono pronto per domani, ho recuperato bene e la squadra è pronta per domani, è una grande soddisfazione per l’Atalanta giocare qui. Gli esterni saranno molto importanti per la fase di gioco, ho tantissima voglia di affrontare il Liverpool. Sabato sono stato sfortunato e non ho segnato per pochi centimetri, voglio chiudere il cerchio domani dopo il mio gol a Liverpool contro l’Everton in Europa League”.

Gosens ha poi ripercorso il match d’andata: “Peccato che non ci sia Alexander-Arnold, è uno degli esterni più forti in questo momento. Abbiamo imparato molto dal match d’andata, domani sarà importante essere corti, vogliamo essere più compatti perché loro sfruttano la profondità. Ruggeri? È un grande amico, dal primo giorno mi è piaciuto molto. Sono contento per lui, ha tutte le caratteristiche per essere un top player. Mi chiede tanto, io cerco di aiutarlo dove posso: gli auguro il meglio”.

