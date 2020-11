Champions League: gioia Ilicic e l’Atalanta trionfa ad Anfield, figuraccia Inter che ha un piede e mezzo fuori

Notte di Champions League esaltante per l’Atalanta che trionfa in casa del Liverpool, amarezza Inter che cede al Real Madrid.

Gli orobici guidati da mister Gasperini hanno superato nella splendida cornice di Anfield il Liverpool con il punteggio di 2-0 e si rilanciano così in classifica. I nerazzurri hanno ritrovato il gol di Josip Ilicic che ha siglato la rete del vantaggio nel corso della ripresa, il raddoppio porta la firma di Robin Gosens che chiude la partita con un mancino al volo su sponda di Hateboer. Sorride la classifica agli orobici che raggiungono quota 7 al pari dell’Ajax (3-1 sul Midtjylland) dietro ai Reds con 10 punti all’attivo, verosimilmente si deciderà tutto ad Amsterdam. A San Siro figuraccia dell’Inter che cede 2-0 al Real Madrid in gol nel primo tempo con un rigore di Hazard e nelle ripresa con Rodrygo. La situazione dei nerazzurri è davvero drammatica, i 2 punti conquistati in quattro gare mettono gli uomini di Conte nella condizione di vincere le restanti due sfide e sperare che i blancos non lascino scampo al Borussia Monchengladbach.