Licata-Palermo, il sindaco Galanti esulta: “L’unione fa la forza, orgogliosi di questa impresa. Ai rosanero dico che…”

Due a zero. E’ questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio fra le mura dello Stadio “Dino Liotta”.

Caduta improvvisa, quella del Palermo di Rosario Pergolizzi a Licata, con la formazione agrigentina che ha giocato una partita quasi perfetta, senza sbavature, al contrario dei rosanero apparsi invece confusi, nervosi e poco lucidi. Una sconfitta deludente ma indolore dal punto di vista della classifica, in virtù del ko del Savoia contro l’FC Messina per 1-0.

Serie D, 25a giornata: il Palermo frena al “Dino Liotta”, Savoia beffato nel finale. Risultati e classifica

Successo storico, invece, per la compagine di Campanella, che animata dallo spirito di rivalsa dopo la debolezza di Torre Annunziata, è riuscita a compiere una piccola ma importante impresa calcistica ai danni della capolista del Girone I del campionato di Serie D. Chi, al termine della gara, ha esultato e festeggiato, il Sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, che attraverso una nota ha elogiato la prestazione dei gialloblu: “L’intera comunità licatese è orgogliosa per l’impresa dei gialloblù. La caparbia, la determinazione, le scelte coraggiose premiano sempre. Vorrei sottolineare che la città intera oggi si è stretta attorno alla squadra, gremendo gli spalti del “Dino Liotta”, e sostenendo gli 11 in campo fino a conquistare un successo meritatissimo”.

LE PAGELLE DI LICATA-PALERMO 2-0. Rosa poco concreti castigati da un cinico Licata

“Bene, è questo lo spirito – ha aggiunto- che deve animare la nostra comunità. Lavorare insieme, mettendo da parte veleni, incomprensioni e spirito di rivalsa, per far rinascere una terra meravigliosa. Licata unita vince. Io ci credo. Al Palermo, ed ai tanti tifosi rosanero che oggi sono arrivati a Licata e che abbiamo accolto come cari amici, auguro di rimanere in vetta alla classifica fino alla fine del campionato per tornare a calcare in tempi brevi i grandi palcoscenici del calcio italiano”, ha concluso il sindaco Galanti.