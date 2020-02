Serie D, 25a giornata: il Palermo frena al “Dino Liotta”, Savoia beffato nel finale. Risultati e classifica

Venticinquesima giornata del campionato di Serie D – girone I.

Il Palermo, impegnato questo pomeriggio al “Dino Liotta” contro il Licata, ha dovuto arrendersi di fronte agli avversari. La compagine rosanero, ridisegnata da mister Rosario Pergolizzi con gli innesti in attacco dal 1′ di Andrea Silipo e Luca Ficarrotta, non è riuscita a imporsi sui padroni di casa, andati in gol con Daniello all’11’ e Convitto al 79′. Una sconfitta, tuttavia, che non cambia le carte. Il Savoia, diretta contendente alla vetta della classifica, infatti, ha subito la beffa nei minuti finali del match in casa dell’FC Messina, che grazie ai tre punti conquistati oggi agguanta il terzo posto a spese del Giugliano. I giallorossi sono passati in vantaggio grazie alla realizzazione di un calcio di rigore concesso intorno allo scadere dei minuti regolamentari, impedendo ai campani di accorciare le distanze sulla capolista. Il gap tra Palermo e Savoia, dunque, resta di 7 punti.

Mediagol.it vi propone i risultati della venticinquesima giornata del campionato di Serie D e la classifica aggiornata.

RISULTATI

Biancavilla-Nola 1-4

Cittanovese-Giugliano 1-1

Corigliano-Palmese 3-1

Marina di Ragusa-Acireale 1-0

Marsala-Troina 0-1

Roccella-ACR Messina 3-1

San Tommaso-Castrovillari 1-2

FC Messina-Savoia 0-0

Licata-Palermo 2-0

CLASSIFICA

Palermo 60

Savoia 53

FC Messina 45

Giugliano 44

Troina 43

Acireale 42

Licata 41

Nola 36

Biancavilla 35

ACR Messina 33

Cittanovese 33

Castrovillari 32

Marina di Ragusa 27

Corigliano 25

Marsala 23

Roccella 22

San Tommaso 20

Palmese 11