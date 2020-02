LE PAGELLE DI LICATA-PALERMO 2-0. Rosa poco concreti castigati da un cinico Licata

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo perde 2-0 in casa del Licata ma rimane a +7 sul Savoia in virtù dell’1-0 dell’FC Messina sulla seconda in classifica. Domenica prossima contro il Nola al Barbera non si potranno fare altri passi falsi.

PELAGOTTI 5,5

Non può nulla sul fendente di Daniello che si insacca all’incrocio dei pali ma poco dopo evita il raddoppio salvando su un colpo di testa ravvicinato di Convitto deviato da Martinelli. Sul pallonetto di Convitto non ha colpe.

DODA 5,5

Nel primo tempo tenta la fortuna in avanti ma non becca un pallone, nel secondo si dedica più alla copertura ma viene travolto più volte dalla manovra corale del Licata.

PERETTI 6

Fino a quando è in campo gioca una partita ordinata, poi dopo un’ora di gioco Pergolizzi lo sacrifica per aumentare il peso offensivo della squadra.

LANCINI 4,5

Ha interamente sul groppone il gol che taglia definitivamente le gambe ai rosa con uno stop sbagliato che finisce sui piedi dell’ottimo Convitto. In fase di costruzione è poco lucido con continui lanci lunghi su giocatori che fisicamente non hanno le caratteristiche per raccogliere i suoi passaggi. Colpisce anche una traversa ma il bilancio di oggi è decisamente negativo.

CRIVELLO 5,5

Arriva in ritardo su Daniello che calcia indisturbato dal limite dell’area ma a sua discolpa era inimmaginabile una conclusione così violenta e precisa per un terzino. Nel resto della partita sbaglia tanto in fase di impostazione e spesso lascia la sua zona scoperta per cercare fortuna in avanti.