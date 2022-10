LE PAGELLE DI PALERMO-SUDTIROL 0-1. Un errore profetizzato da tutti regala tre punti agli avversari

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo perde 1-0 al Renzo Barbera contro un Sudtirol ben messo in campo ma che vince solo grazie a una papera clamorosa di Pigliacelli. Sabato prossimo contro la Ternana in trasferta non si possono commettere altri passi falsi.

PIGLIACELLI 4

Tutti l'abbiamo detto o anche solamente pensato che prima o poi il Palermo avrebbe subito un gol in questa maniera, e sono dovute passare sole sette giornate prima di vedere materializzata questa previsione. Al di là dell'errore/orrore, fa qualche bella parata che limita il passivo tenendo in gioco il Palermo ma ormai la frittata era stata fatta.

BUTTARO 5

Gioca un tempo e non incide in nessuna delle due fasi. Peccato perché era uno dei più attesi. SALA (dal 45') 5,5 il suo ingresso non sposta gli equilibri anche se dà maggiore solidità alla manovra.

NEDELCEARU 5,5

Soffre la rapidità degli avversari e spesso va anche in difficoltà nella sua comfort zone: il gioco aereo. Sul retropassaggio da cui nasce il gol non ha responsabilità.

MARCONI 5

Manca della giusta cattiveria e troppe volte sembra in balia degli avversari. VALENTE (dal 68')5,5 tocca pochi palloni e non fa nulla per andarseli a prendere.

MATEJU 5,5

Va in difficoltà quando viene puntato in velocità (come capitato al 70' su un dribbling di Rover) ma per due volte chiude bene la diagonale impedendo agli avversari di sfondare.