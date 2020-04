Lazio, Leiva: “Ripresa? Dobbiamo rispettare le decisioni. Siamo dietro la Juventus, Champions e scudetto alla portata”

Serie A ancora ferma causa emergenza Coronavirus.

Prima dello stop forzato, la Lazio di Simone Inzaghi – seconda in classifica dietro la Juventus -, stava vivendo un momento di forma straordinario, rendendo particolarmente avvincente la lotta Scudetto. Il proseguimento della stagione, però, rimane tuttora incerto e i calciatori non nascondono la voglia di tornare in campo. Desideroso di continuare a lottare sul rettangolo di gioco, Lucas Leiva, centrocampista biancoceleste, che intervenuto ai microfoni del portale brasiliano Esporte Interativo, ha detto la sua sulla possibile ripresa della Serie A: “Tutti vogliono riprendere il campionato, vogliamo concludere qualcosa che è stato fermato in un momento importante per noi, giocarci lo scudetto, per il quale la Lazio non è stata in grado di competere per anni, ma dobbiamo aspettare le decisioni di chi è responsabile alla ripresa”.

L’ex Liverpool ha poi proseguito sugli obiettivi del club di Claudio Lotito: “Qualunque cosa decidano la dobbiamo rispettare. Ovviamente vorremmo finire il campionato, perché siamo un punto dietro la Juventus. Sono rimaste 12 partite e per tutto quello che abbiamo fatto, vorremmo finire, prima qualificarci per la Champions League e poi competere per il titolo, a cui siamo molto vicini”, ha concluso Leiva.

