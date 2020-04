VIDEO Lazio, di testa, in diagonale, di esterno: ecco tutti i gol più belli del capocannoniere della Serie A 2019-20 Ciro Immobile

Instancabile Ciro Immobile.

E’ tra gli attaccanti europei più prolifici: stiamo parlando del bomber biancoceleste Ciro Immobile, capocannoniere della Lazio e del campionato di Serie A con 27 reti in 26 giornate. In questi giorni di stop forzato per l’emergenza Coronavirus, l’attaccante, si sta allenando a casa in attesa di potere tornare a segnare sul rettangolo verde. Ed è proprio in attesa di conoscere il destino della Serie A che possiamo ripercorrere tutti i gol più belli del numero 17 biancoceleste.