Juventus, Vieri: “A Pirlo manca Dybala, ma ha diverse colpe. Futuro? Vi dico la mia sui bianconeri”

La compagine bianconera si sta rendendo protagonista di una stagione fin qui al di sotto di tutte le aspettative. Tante le vittorie in quest’ultimo decennio, con molteplici soddisfazioni sia in campa nazionale che internazionale. La Vecchia Signora ha tuttavia intrapreso un nuovo processo di cambiamento e crescita, sin dal primo giorno della gestione Pirlo che – almeno fino a questo momento – sta avendo più difficoltà del previsto. A conoscenza di queste ne è anche l’ex attaccante dei torinesi e dell’Inter Bobo Vieri, intervenuto proprio in merito alla crisi che sta attraversando il club di Andrea Agnelli in questo travagliato anno sportivo.

Il tutto – secondo l’ex bomber – è stato anche per l’inesperienza di Pirlo, mai sedutosi su una panchina fino all’inizio di questa stagione. Ecco le sue parole, rilasciate nel corso di una diretta Twitch a BoboTv:“Per me le colpe sono di Pirlo per questa stagione ma continuerei con lui in futuro. I problemi della Juventus sono tanti e dopo nove scudetti e due finali di Champions League ci sta che uno scudetto prima o poi lo perda. Per questo non vedo tutto nero. In più non dimentichiamoci che mancano i 20 gol di Dybala”.

