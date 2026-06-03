Dusan Vlahovic e la Juventus si separeranno al termine della stagione. L'incontro di questa mattina, l'ultimo in programma, non ha permesso alle parti di trovare l'intesa per il rinnovo, e il giocatore serbo lascerà il club al termine del suo contratto, in scadenza a fine mese.

Il retroscena

L'incontro di oggi, come detto, era l'ultimo in programma per provare a trattare il rinnovo di Vlahovic. Si è parlato di un confronto con l'entourage del serbo, ma l'incontro con il padre (che cura gli interessi del giocatore) è avvenuto nella giornata di ieri. La distanza tra le parti non si è assottigliata: Vlahovic avrebbe chiesto un contratto da 8 milioni netti a stagione (più ricche commissioni e un premio alla firma), ricevendo in risposta un’offerta da 6 milioni netti più bonus (con oneri accessori ridotti). Qui le trattative sono state definitivamente interrotte. Oggi, il giocatore si è recato alla Continassa, ma anche in questo ultimo incontro con la dirigenza la fumata è stata nera.

Colpa di...Yildiz?

Secondo quanto riportato da IlBianconero, la dirigenza della Juventus ha tracciato una tetto massimo per quanto riguarda i rinnovi. Quel tetto risiede nel contratto di Yildiz, pertanto i giocatori in rosa non potranno superare l'ingaggio del turco, fissato intorno ai 7 milioni.

Bilanci

Si chiude una vera e propria telenovela, perché le discussioni per il rinnovo di Vlahovic vanno avanti da tanto tempo. Mentre l'avventura del serbo si appresta alla conclusione è tempo di bilanci: l'impatto del giocatore sul campo recita uno score di 68 gol e 16 assist in 168 presenze; fuori dal campo Vlahovic, invece, si è rivelato piuttosto ingombrante, a causa degli elevati costi sul bilancio del club. Vlahovic è stato acquistato dalla Juve nel gennaio del 2022, quando è arrivato dalla Fiorentina per 70 milioni di euro più bonus. Il suo costo storico negli anni è cresciuto fino a superare quota 85 milioni di euro. Nell’esercizio che si chiuderà al 30 giugno 2026, come emerge dai dati ufficiali di bilancio, il giocatore serbo è costato circa 20 milioni di euro (19,55 per l'esattezza). A livello di ingaggio lordo, invece, si parla di 22,2 milioni di euro. Quindi si parla di 41,75 milioni di euro.

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