Juventus-Dybala, avanti insieme con o senza CR7: cifre e dettagli

La Juventus dovrebbe ripartire da Dybala. E Dybala dalla Juventus

Juventus-Dybala: un binomio da ricostruire dopo l'appena trascorsa stagione che non ha lasciato contente entrambe le parti. L'argentino può essere l'arma in più della formazione bianconera targata Max Allegri. E proprio quest'ultimo - secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport - sarebbe uno dei fattori chiave nella papabile scelta dell'argentino di restare in quel di Torino.