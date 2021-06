Palermo, l’ex Iachini: “Dybala era un predestinato, lo vedrei bene con Vlahovic”

L'ex tecnico della Fiorentina vedrebbe bene la coppia di attaccanti in vista della prossima stagione

"Ai tempi del Palermo ho allenato anche Dybala. Seppur siano giocatori diversi, Paulo e Dusan, in Vlahovic ho rivisto la stessa fame e la medesima ambizione che aveva la Joya in Sicilia. Dybala era un predestinato e anche Vlahovic lo è. Sono entrambi mancini, ma come dico spesso: averne di attaccanti così.... Quelli bravi come Paulo e Dusan possono sempre giocare insieme. Sarebbero una coppia esplosiva e insieme continuerebbero a segnare tanto. Dybala nell’ultima annata è stato molto sfortunato, ma il suo talento non è in discussione: parliamo di un campione che si è imposto a suon di reti e scudetti anche in mezzo ai tanti big della Juventus".