La Juventus fa sul serio per Emiliano Martinez. Il portiere argentino, pronto a essere uno dei protagonisti dell'Argentina, pronta a difendere il titolo al Mondiale, è il nome scelto dalla dirigenza bianconera dopo il fallimento della trattativa che portava ad Alisson del Liverpool. Situazione in costante aggiornamento, ma sembra essere giunti a un punto di svolta.

L'accordo

I bianconeri stanno trattando con l'entourage del Dibu da tempo, dal momento in cui Alisson ha servito il proverbiale due di picche, ma lo stipendio percepito dall'argentino all'Aston Villa è fuori scala per il tetto stipendi imposto dalla dirigenza ai nuovi arrivi e ai rinnovi - Vlahovic docet. La trattativa, però, sembra viaggiare spedita, e secondo quanto riportato da Matteo Moretto, le parti sono molto vicine a trovare un accordo definitivo sull'ingaggio. Una volta trovato il punto d'incontro con il portiere, la Juventus dovrà intavolare la trattativa con l'Aston Villa, che ritiene il portiere sudamericano un punto fermo della squadra ma non più così incedibile.

La scelta di Spalletti

Da Alisson al Dibu Martinez il fil-rouge rimane Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha chiesto espressamente alla società un portiere di spessore, capace di guidare la difesa e avere la giusta leadership visto il flop Di Gregorio. La società ha individuato nel Dibu il profilo ideale, ma vanno considerati alcuni fattori durante la trattativa: il primo è l'età, perché Martinez compirà 34 anni a settembre; il secondo riguarda il lauto contratto che il Dibu percepisce a Birmingham: più di 7 milioni a stagione fino al 2028. La Juventus ha proposto un triennale (fino al 2029) a cifre più basse. Si continuerà a trattare nei prossimi giorni.

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