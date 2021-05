Juve Stabia-Palermo, Padalino: “Rosanero favoriti dal posticipo, ecco perché. Con Filippi la squadra…”

Pasquale Padalino ha gli occhi puntati sul match tra Juve Stabia e Palermo.

Un crocevia decisivo, quello che sul rettangolo verde del ‘Romeo Menti’ di Castellammare di Stabia vedrà sfidarsi gialloblu e rosanero. Una gara secca, nella quale non saranno concessi errori o disattenzioni di ogni sorta, poiché la posta in palio è certamente più alta rispetto ad un canonico match di regular season.

Lo sa anche Padalino, che ai microfoni di Sky Sport ha presentato il match contro il Palermo di Giacomo Filippi, chiarendo scenari tecnici e illustrando le insidie che una sfida del genere potrebbe portare con se. Il tecnico della formazione gialloblu si è concentrato in particolar modo sul vantaggio che, il posticipo dell’incontro previsto originariamente per mercoledì 12, potrebbe aver dato ai rosanero così come alla sua stessa compagine. In termini di freschezza fisica, infatti, Padalino si aspetta un Palermo corsaro e maggiormente riposato rispetto a tutti i suoi effettivi. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

“Credo che questo slittamento abbia favorito un minimo il Palermo che ha avuto qualche giorno in più di riposo. Sono certo però che entrambe le squadre abbiano beneficiato di questo posticipo. Veniamo da una partita importante contro la Casertana, con il Palermo chiaramente è tutt’altra storia. Il gruppo sta bene e ha tanta voglia di andare avanti, volgiamo provare a stupire. Durante le gare di regular season abbiamo incontrato due squadre diverse a causa dell’avvicendamento in panchina, prima Boscaglia e poi Filippi. Tutto ciò che è stato viene azzerato ai playoff, adesso bisognerà concentrarsi solo su questo match”

